مرشحة الحزب الحاكم تفوز برئاسة ناميبيا

أظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية في ناميبيا أمس الثلاثاء انتخاب نيتومبو ناندي ندايتواه (72 عاما) من حزب سوابو الحاكم رئيسة للبلاد وستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وسيؤدي فوز ناندي ندايتواه نائبة الرئيس الحالية إلى تمديد حكم حزب سوابو الذي استمر 34 عامًا في السلطة منذ أن قاد ناميبيا إلى الاستقلال عن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1990.

وقد حصلت مرشحة الحزب الحاكم على ما يقرب من 57% من الأصوات الصحيحة في السباق الرئاسي، وفقًا للتفصيل الذي قدمته اللجنة الانتخابية في ناميبيا.

وكانت ناندي ندايتواه تحتاج إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات لضمان الفوز.

وقالت ناندي ندايتواه بعد إعلان انتخابها رئيسة إن "الأمة الناميبية صوّتت لمصلحة السلام والاستقرار".

انضمت ناندي ندايتواه إلى سوابو في الستينيات عندما كانت البلاد تناضل من أجل الاستقلال وخدمت في العديد من المناصب العليا منها تعيينها وزيرة للخارجية.

وكان المنافس الرئيسي لها في هذه الانتخابات هو باندوليني إيتولا من حزب "الوطنيون المستقلون من أجل التغيير"، وجاء في المركز الثاني بنسبة 26% تقريبًا من الأصوات.

وبجانب انتخاب الرئيس، صوّت الناميبيون أيضا وبشكل منفصل لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التي فاز سوابو بالأغلبية فيها حاصلا على 51 مقعدًا من أصل 96.

إعلان

فاز حزب الوطنيون المستقلون من أجل التغيير بـ20 مقعدًا ليشكل ذلك حزب المعارضة الرئيسي.

وقال الحزب إنه سيطعن ​​في النتائج أمام المحكمة، ووصف العملية الانتخابية بأنها "معيبة للغاية".

وشابت انتخابات 27 نوفمبر/تشرين الثاني صعوبات فنية ونقص في أوراق الاقتراع، مما أدى إلى تأخير النتائج مع تمديد التصويت في بعض الأماكن.

وقال محللون سياسيون إن فوز سوابو غير مؤكد بسبب تزايد الإحباط جراء ارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة، لكن الحزب احتفظ بجذور قوية في المناطق الريفية والولاء بين الناخبين الأكبر سنا بفضل النضال من أجل التحرير الوطني.

وقال المحلل راكيل أندرياس إن ناندي ندايتواه تمكنت من توحيد الفصائل المختلفة داخل سوابو وإن سمعتها لم تتلطخ بمزاعم الفساد، بعكس أعضاء الحزب الآخرين.

وأضاف أندرياس "إنها سيدة دولة؛ لقد كانت في شكل من أشكال القيادة منذ أن حصلنا على الاستقلال، إنها تفهم النظام".