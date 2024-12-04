شاهد.. عمليات نوعية للقسام ضد جنود وآليات الاحتلال بجباليا

بثت الجزيرة، اليوم الأربعاء، مشاهد حصرية توثق المعارك الضارية بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفجرت القسام -وفق المشاهد- دبابة إسرائيلية بعد تجهيز وزرع عبوة أرضية، إلى جانب استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

وعلى هامش عملية زرع العبوة، قال أحد مقاتلي القسام إن "عناصر المقاومة هم رجال أبو أنس الغندور قائد لواء الشمال في كتائب القسام"، واعتبر العملية ثأرا لروحه.

وكانت القسام قد نعت أربعة من أبرز قادتها الميدانيين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كان من بينهم أحمد الغندور، بجانب وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

كما فجر عناصر القسام منزلا مفخخا بصوة مسبقة بقوة إسرائيلية خاصة تسللت إليه، وسمع صوت أحد مقاتلي القسام يقول إنه تم قتل جميع جنود الاحتلال بنجاح.

ووثقت المشاهد أيضا استهداف القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "بي 29″، وإصابتها بصورة مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع، وقنص وقتل جنديين إسرائيليين وسط مخيم جباليا، إضافة إلى استهداف دبابة من طراز "ميركافا 4″ غرب المخيم ذاته.

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وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع "ضار وصعب"، وقدرت وجود نحو 200 مقاوم من حركة حماس في جباليا "يقاتلون حتى الموت".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

وكذلك دأبت القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.