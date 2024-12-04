عاجل | الجزيرة تعرض مشاهد لمعارك بين القسام والجيش الإسرائيلي شرق مخيم جباليا

بثت الجزيرة، اليوم الأربعاء، مشاهد حصرية توثق المعارك الضارية بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف جنود الاحتلال وآلياته العسكرية في محور التوغل شرق معسكر جباليا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع، وقنص وقتل جنديين إسرائيليين وسط مخيم جباليا، إضافة إلى استهداف دبابة من طراز "ميركافا 4″ غرب المخيم ذاته.

وأعلنت القسام، أمس الثلاثاء، قنص جندي إسرائيلي قرب دوار "زمّو" شرقي جباليا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع "ضار وصعب"، وقدرت وجود نحو 200 مقاوم من حركة حماس في جباليا "يقاتلون حتى الموت".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

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وكذلك دأبت القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.