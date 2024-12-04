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عاجل | البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة

4/12/2024-|آخر تحديث: 4/12/202410:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)

البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة.

المصدر : الجزيرة

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