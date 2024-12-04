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أخبار
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فرنسا
عاجل | البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة
4/12/2024
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آخر تحديث: 4/12/2024
10:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)
البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة.
المصدر : الجزيرة
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