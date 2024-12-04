عاجل,
أخبار|فرنسا

عاجل | البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة

4/12/2024

البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة.

المصدر : الجزيرة

إعلان