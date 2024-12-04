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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة بوصوله للسلطة
4/12/2024-|آخر تحديث: 4/12/202409:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة بوصوله للسلطة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: نتفاءل بحذر للتوصل لاتفاق ويجب الضغط على كل الأطراف
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أميركي إسرائيلي
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: مكتب حماس أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة