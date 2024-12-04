أخبار|عربي

تشكيل مجلس شراكة سعودي فرنسي خلال زيارة ماكرون للرياض

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman meets with French President Emmanuel Macron in Riyadh, Saudi Arabia
الأمير محمد بن سلمان (يسار) خلال لقائه ماكرون بالرياض (رويترز)
4/12/2024

أعلنت السعودية وفرنسا تشكيل مجلس شراكة إستراتيجي بين البلدين، وذلك عقب لقاء جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" -أمس الثلاثاء- أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي عقدا لقاء موسعا استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والجهود المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن اللقاء جرى على هامش قمة المياه التي احتضنتها السعودية، وحضره وزراء سعوديون والوفد الرسمي للرئيس الفرنسي.

وعقب اللقاء، شهد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين البلدين، إذ وقعها عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وعن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

إعلان

وعقد اللقاء خلال زيارة دولة قام بها ماكرون للسعودية، استمرت 3 أيام، إذ غادر الرياض اليوم الأربعاء.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية + وكالة الأنباء السعودية (واس)

إعلان