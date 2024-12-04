تشكيل مجلس شراكة سعودي فرنسي خلال زيارة ماكرون للرياض

أعلنت السعودية وفرنسا تشكيل مجلس شراكة إستراتيجي بين البلدين، وذلك عقب لقاء جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" -أمس الثلاثاء- أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي عقدا لقاء موسعا استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والجهود المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن اللقاء جرى على هامش قمة المياه التي احتضنتها السعودية، وحضره وزراء سعوديون والوفد الرسمي للرئيس الفرنسي.

سمو #ولي_العهد يلتقي في الرياض اليوم فخامة الرئيس الفرنسي ومجموعة من كبار رؤساء الشركات الفرنسية وذلك على هامش #قمة_المياه_الواحدة.#OneWaterSummit | #واس pic.twitter.com/4YNHOLhy54 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 3, 2024

وعقب اللقاء، شهد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين البلدين، إذ وقعها عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وعن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

إعلان

وعقد اللقاء خلال زيارة دولة قام بها ماكرون للسعودية، استمرت 3 أيام، إذ غادر الرياض اليوم الأربعاء.