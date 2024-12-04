الأمين العام للناتو: أوكرانيا تحتاج أسلحة لتغيير الحرب

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، روسيا بدعم البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مشددًا على ضرورة دعم أوكرانيا عبر تزويدها بالأسلحة اللازمة "لتغيير مسار الحرب".

وقال روته اليوم الأربعاء، إن روسيا "تدعم" البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية مقابل حصولها على أسلحة وجنود من بيونغ يانغ في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل "يمكن لهذه التطورات أن تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية وتهدد حتى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الحرب غير الشرعية في أوكرانيا تهددنا جميعا".

وأشار إلى ما وصفه بـ"الخطر العالمي" الناجم عن التنسيق المتزايد بين "روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران" في هذا الصراع.

دعم لأوكرانيا

وعلى صعيد آخر، حض روته أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لـ"تغيير مسار" الحرب في حين تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.

وقال روته "علينا تقديم دعم كافٍ (لأوكرانيا) لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي".

وأوضح "هذا يعني أننا نريد أن نضع أوكرانيا في موقع قوة، حتى تتمكن الحكومة الأوكرانية يوما ما من الشروع في مفاوضات مع الروس".

ودعا الأمين العام للحلف مجددا إلى منح أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية لتمكينها من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الضربات الروسية.

إعلان

وكانت أوكرانيا طلبت الثلاثاء 20 منظومة دفاع جوي على الأقل، لحماية أكبر عدد ممكن من منشآت الطاقة الإستراتيجية على أراضيها.

ويتهم الغرب كوريا الشمالية بإرسال ما بين 10 آلاف و12 ألف جندي إلى روسيا لمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما اعتبره الغرب "تصعيدا كبيرا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.