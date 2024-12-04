المحقق مع نتنياهو بتهم الفساد: أنا على قناعة بأنه مذنب

قال إيلي أساياغ المحقق في الشرطة الإسرائيلية إنه على قناعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مذنب"، في قضايا الفساد.

وأوضح أساياغ، الذي ترأس التحقيق مع نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" أنه تقاعد في سن 58 بعد 36 عامًا من الخدمة في الشرطة، مشيرًا إلى أنه "لم يطلب منه المغادرة"، لكنه أدرك أنه لن يحصل على الترقية بسبب تعامله مع "هذه القضايا الحساسة"، على حد قوله.

وردا على سؤال "هل أنت مقتنع بأن نتنياهو مذنب؟"، أجاب أساياغ: "لو لم أكن مقتنعا لما أوصيت بتقديم لائحة اتهام"، ضده.

وبدءا من منتصف عام 2018، تولى العميد الإسرائيلي إيلي أساياغ، التحقيق مع نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتقاعد من الشرطة في مارس/آذار 2021.

وقالت "هآرتس"، الأربعاء: "لا يرغب أساياغ في الحديث عن استجوابه لنتنياهو لأنه قد يُستدعى كشاهد في محاكمة رئيس الوزراء".

واستطرد قائلاً: "تم إجراء الاستجواب بشكل احترافي شامل ونظيف ومختصر، وفي أقل من 9 أشهر أكملنا التحقيق وأرسلنا الملف إلى مكتب المدعي العام للدولة، كان هذا أسرع تحقيق على الإطلاق مع أي مسؤول رفيع المستوى في قضية جريمة ذوي الياقات البيضاء".

وعن سلوك نتنياهو أثناء التحقيق، أضاف: "كان يغضب في بعض الأحيان ويفقد رباطة جأشه".

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وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية آنذاك، أفيخاي مندلبليت، قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بـ3 تهم فساد في 3 قضايا.

وبعد أيام، سلم مندلبليت لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى رئيس الكنيست.

وفي عام 2020، بدأت محاكمة نتنياهو بالمحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية بتهم الفساد، ولكن رئيس الوزراء يواصل نفي الاتهامات الموجهة إليه.