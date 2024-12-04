بيسكوف: قطر عرضت استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة إزفستيا الروسية إن العديد من الدول أعلنت استعدادها لاستضافة محادثات سلام محتملة مع أوكرانيا، من بينها قطر التي كانت وسيطا نشطا وفعالا للغاية في مجالات مختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين إن "علاقاتنا الثنائية مع قطر تتطور بشكل مثالي ونحن ممتنون لجميع الدول على حسن نياتها".

وفي وقت سابق، صرح سفير قطر في موسكو، أحمد بن ناصر آل ثاني، بأن بلاده مستعدة لتوفير منصة لإجراء مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا أبدت الأطراف رغبة في ذلك.

وأواخر الشهر الماضي، أقيمت في سفارة قطر في موسكو مراسم لم شمل الأطفال مع أقاربهم من روسيا وأوكرانيا.

وخلال الأشهر الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، وفي أبريل/نيسان الماضي استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها، وذلك لتمكينها من الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، صرح بأن قطر تجري محادثات حول إمكانية توسيع مجالات الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن البلاد بدأت العمل على قضية تبادل أسرى الحرب.