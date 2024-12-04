الاحتلال يخطر عائلة مقدسية بإخلاء منزلها لصالح المستوطنين

أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الأربعاء- عائلة فلسطينية من مدينة القدس بإخلاء منزلها في غضون أيام تمهيدا لتسليمه لجمعية استيطانية.

وقالت محافظة القدس على صفحتها بموقع فيسبوك إن قوات الاحتلال اقتحمت -اليوم الأربعاء- منزل المقدسي سالم غيث في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأمهلته حتى تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري لإخلاء منزله.

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، في بيان مقتضب، إن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي، إخلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين بحجة "ملكية الأرض المقام عليها البناء" لجمعية استيطانية.

وأضاف: "خاضت العائلة صراعا في المحاكم منذ عام 2015 لحماية عقارها الذي تعيش فيه منذ عام 1979" موضحا أن العقار "يتكون من طابقين ويعيش فيه 10 أفراد".

وفق المركز فإن جمعية "عطيرت كوهنيم" تدعي أن 5 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى تعود لليهود من اليمن منذ عام 1881. ويعيش في الحي 87 عائلة قوامها ما بين 600 و680 نسمة، جميعهم يواجهون القرارات والبلاغات القضائية في المحاكم".