الحوثيون يعلنون شن 3 هجمات بمسيرات شمال وجنوب إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان متلفز مساء أمس الثلاثاء- إن عمليتين استهدفتا هدفين في شمال إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، من دون تحديد ماهية الهدفين ولا موقعهما بالضبط. وأشار إلى أن العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا (لم يحدد ماهيته) في منطقة إيلات على البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

وأوضح سريع أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

كما أضاف أن قوات الحوثيين، ومعها المقاومة العراقية، "مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، ولن توقَف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت عن تنفيذ أول عملية لها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في حين أعلنت تل أبيب اعتراضها.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.