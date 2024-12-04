البرهان يصل إلى جنوب السودان في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية.

واستقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت البرهان في مطار جوبا الدولي، قبل أن يجري الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الطاقة والنفط الدكتور محيي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وكانت جنوب السودان قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي موافقة البرهان على مبادرة لسلفاكير للتوسط لحل النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأجرى البرهان حينئذ مباحثات مشتركة مع سلفاكير تناولت الوضع في السودان واتفاقيات السلام المتجددة في دولة جنوب السودان، إضافة إلى ترتيبات استئناف تصدير النفط عبر الموانئ السودانية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.