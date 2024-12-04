الاحتلال يستهدف نازحين بمخيم البريج ويكثّف القصف شمال غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وكثّف القصف على شمالي قطاع غزة، خاصة بيت لاهيا، حيث يواجه الفلسطينيون المحاصرون الجوع والقتل.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم خياما للنازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمخيم البريج وسط القطاع.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن القصف أسفر عن احتراق ما لا يقل عن 15 خيمة.

وقبيل الفجر، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة أبو عريف جنوب دير البلح التي تقع أيضا وسط قطاع غزة.

وبالتزامن مع ذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أحزمة نارية شرق دير البلح، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مخيم النصيرات وأخرى جنوب مخيم البريج.

وكان وسط القطاع شهدا مؤخرا تصعيدا إسرائيليا إلى جانب التصعيد المستمر شمالي القطاع.

وفي الأثناء، قصفت المدفعية الإسرائيلية حيّي الصبرة وتل الهوى في مدينة غزة.

شمال غزة

وفي غضون ذلك، تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة، لا سيما بيت لاهيا ومخيم جباليا.

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فقد واصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق القذائف والنيران بكثافة بمحيط مدارس الإيواء في بيت لاهيا.

وفجر اليوم، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا على مخيم جباليا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، وأسفر العدوان المستمر خلال هذه المدة عن 3700 شهيد ومفقود و10 آلاف مصاب و1700 معتقل، بحسب مكتب الإعلام الحكومية في غزة.

وفي إطار هذه العملية، استهدفت قوات الاحتلال مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات.

وكانت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قد استهدفت أمس الثلاثاء مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية إن مسيّرات الاحتلال استهدفت المنشأة للمرة الخامسة، إذ ألقت عليها قنابل، مما أسفر أيضا عن أضرار في الأجهزة الطبية.

وتتوالى التحذيرات من مجاعة قد تفتك بعشرات آلاف الفلسطينيين المحاصرين والمعزولين عن العالم شمالي قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعرض القطاع لعدوان غير مسبوق خلّف حتى الآن أكثر من 400 ألف و500 شهيد وما ي زيد على 105 آلاف مصاب.