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الأردن يتسلّم جثماني منفذي عملية "البحر الميت"

حسام أبو غزالة وعامر قواس
حسام أبو غزالة (يمين) وعامر قواس نفذا عملية إطلاق نار على الحدود جنوب البحر الميت (مواقع التواصل)
4/12/2024

أكد الأردن صباح اليوم الأربعاء أنه تسلّم من إسرائيل جثماني مواطنين أردنيين كانا قد نفذا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية إطلاق نار على الحدود أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تسلّمت جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة من إسرائيل، لإكمال إجراءات دفنهما بعد تسليمهما لذويهما.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة بأن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن، مبينا أنه تم تسلّم الجثمانين عبر جسر الملك حسين (معبر اللنبي).

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه بتوجيه سياسي أعاد جثماني أردنيين نفذا عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت قبل شهرين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصيب جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت ضد دورية إسرائيلية نفذها قواس وأبو غزالة بعد عبورهما من الأردن، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتلهما في العملية.

المصدر : الجزيرة

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