الأردن يتسلّم جثماني منفذي عملية "البحر الميت"

أكد الأردن صباح اليوم الأربعاء أنه تسلّم من إسرائيل جثماني مواطنين أردنيين كانا قد نفذا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية إطلاق نار على الحدود أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تسلّمت جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة من إسرائيل، لإكمال إجراءات دفنهما بعد تسليمهما لذويهما.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة بأن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن، مبينا أنه تم تسلّم الجثمانين عبر جسر الملك حسين (معبر اللنبي).

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه بتوجيه سياسي أعاد جثماني أردنيين نفذا عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت قبل شهرين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصيب جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت ضد دورية إسرائيلية نفذها قواس وأبو غزالة بعد عبورهما من الأردن، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتلهما في العملية.