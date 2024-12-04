استشهاد فتى بالقدس واشتباكات مع الاحتلال في قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية -نقلا عن مصادر محلية- باستشهاد فتى فلسطيني فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان بضواحي القدس المحتلة. في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية فجر اليوم، في حين شهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد عمر شويكي (15 عاما) للتحقيق معه، وذلك قبيل الإعلان عن استشهاده.

في الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الأربعاء بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام أحياء في قلقيلية وتدهم بيوتا وتعتقل فلسطينيين.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب جراء دهسه من جيب عسكري إسرائيلي خلال مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

في شمالي الضفة، ذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وحي المساكن الشعبية، أشعل خلالها شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية لإعاقة حركة الجيش الإسرائيلي وألقوا الحجارة تجاه آلياته.

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ووفق الشهود فإن الجيش أطلق القنابل الغازية والصوتية والرصاص، من دون أن تشير أي مصادر إلى وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن مواجهات اندلعت الليلة الماضية مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة يَعبَد، جنوب غرب مدينة جنين، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، مما أدى لاندلاع مواجهات.

كما أشارت مصادر للجزيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم الجلزون وبلدة عارورة شمال رام الله، في حين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ، مساء أمس الثلاثاء، في قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

مجنزرات في الخليل لأول مرة

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، معززة بناقلة جند مجنزرة في سابقة هي الأولى منذ عام 2004 التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الخليل بمثل هذه الآليات.

كما دهم جنود الاحتلال منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل ونصبوا الحواجز وفتشوا مركبات الفلسطينيين. من جانبه، أفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نقل المجنزرات في الخليل يأتي في سياق إجراء تدريبات وليس لغرض الاقتحام أو الهجوم.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بينما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر إجمالا عن مقتل 803 وإصابة نحو 6450 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 150 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.