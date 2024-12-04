أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الوضع في غزة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأربعاء- جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تناولا خلالها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعُقد اللقاء في مقر رئاسة الحكومة "10 داونينغ ستريت" بالعاصمة لندن، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والاستثمار والتعليم والدفاع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأمس الثلاثاء، قال أمير دولة قطر في كلمة له أمام البرلمان البريطاني إنه ما زال هناك عمل كثير للقيام به في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير شبه كامل.

كما أكد على موقف البلدين (قطر وبريطانيا) بشأن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، معتبرا أن هذا هو المسار لتحقيق السلام الحقيقي والازدهار المنشود.