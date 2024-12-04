أكثر من 20 شهيدا بغزة وإسرائيل تستهدف عوائل ومدارس تؤوي نازحين

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، استهدفت عوائل ومدارس تؤوي نازحين.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد اثنان إثر قصف جوي إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في حي الزهور شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي ذلك بينما أصيب آخران إثر قصف إسرائيلي في منطقة خربة العدس وثالث في منطقة المواصي بمدينة رفح أيضا، واستشهد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرقي رفح.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمرة في منطقة أبو عريف جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن 5 فلسطينيين من عائلة "جودة" استشهدوا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان، إن طواقمه انتشلت شهيدا وإصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة البريج الإعدادية (أبو هْمِيّسَة) التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واندلعت نيران في خيام النازحين إثر قصف جوي إسرائيلي على المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم البريج.

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قصف عنيف

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تعرض فجر اليوم الأربعاء لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأطلقت آليات إسرائيلية نيرانها بكثافة في محيط شارع الرشيد الساحلي بحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي على مناطقها الجنوبية.

كما أطلقت مروحيات ومسيرات إسرائيلية نيرانها على منازل المواطنين في بيت لاهيا شمال غزة، وأضافت مصادر طبية أن معظم المصابين أطفال وأن حالة معظمهم خطيرة.

كما حاصرت قوات إسرائيلية مدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين في المنطقة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية في غزة أن جيش الاحتلال زرع براميل متفجرة في أحياء سكنية في مشروع بيت لاهيا، لتفجير منازل السكان.

من جهة أخرى، أصيب 3 من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إثر إلقاء قنابل متفجرة من طائرات "كواد كابتر" على المستشفى.

وأضاف مراسلنا أن المستشفى ما زال يتعرض لقصف مدفعي وإطلاق نار متواصل من قبل القوات الإسرائيلية.

ميدانيا، قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم.

ويقع ممر نتساريم (المحور الأوسط) بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، يبدأ من المنطقة المقابلة لكيبوتس "بئيري" شرقا، وصولا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا، يبلغ طوله حوالي 7 كيلومترات، وسمي على اسم مستوطنة "نتساريم" السابقة التي كانت مقامة فيه.