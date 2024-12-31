وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا من نظيره المصري

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وكتب الشيباني -على منصة إكس- "سعدتُ باتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن ‌مصر⁩ وسوريا⁩ يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد".

سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن #مصر و #سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 31, 2024

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية السوري إنه تلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من اليمن، والسودان، والعراق، والمغرب.

وأوضح أن تلك الاتصالات "عكست مدى أهمية دور سوريا الفاعل في نسج علاقات وثيقة بين شعوب المنطقة ودعم الاستقرار والازدهار".

كما أكد أمس وفد مجلس التعاون الخليجي على دعم سوريا، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد خليجي للعاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي، إنه سمع من الوفد الخليجي الزائر كلمات الدعم و"هو ما أعطانا أملا في مستقبل جديد".

جانب من الإحاطة الإعلامية لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi على هامش زيارته للجمهورية العربية السورية، يوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر 2024م.#مجلس_التعاون#سوريا #الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/SCiWa098Gj — مجلس التعاون (@GCCSG) December 31, 2024

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بعثة أممية

من جانب آخر، قالت الخارجية السورية إن الوزير الشيباني دعا -خلال لقاء القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ميخائيل أونماخت- إلى إعادة فتح سفارات دول الاتحاد الأوروبي وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع بلاده بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضافت أن أونماخت أكد ضرورة تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلاله، ودعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلمي للسلطة في سوريا.

بدوره، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء -خلال زيارته لبنان- بأن باريس تأمل أن تشهد سوريا "انتقالا سياسيا يضم كل المجموعات على تنوعها".

وقال بارو متحدثا من قاعدة لجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بجنوب لبنان "ما ننتظره بشكل رئيسي هو أن يتمكن السوريون من معاودة الإمساك بمصيرهم بأيديهم".

وأضاف "من أجل ذلك، ينبغي أن يبدأ في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد الإجرامي، انتقال سياسي يضم كل المجموعات في سوريا على تنوعها، ويكفل احترام أدنى الحقوق والحريات الأساسية".

ويأتي ذلك ضمن حراك دولي بشأن سوريا وزيارات وفود عدة إلى دمشق، في ظل تأكيدات سورية أن لجنة تحضيرية سيتم تشكيلها لترتيب دعوات وتفاصيل جلسات مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر انعقاده بمشاركة كل ممثلي المجتمع السوري.