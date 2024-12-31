رويترز: قراصنة صينيون اخترقوا وزارة الخزانة الأميركية وسرقوا وثائق

قالت وكالة رويترز إن متسللين إلكترونيين صينيين اخترقوا وزارة الخزانة الأميركية في وقت مبكر هذا الشهر وسرقوا وثائق من مواقع تابعة لها، بحسب رسالة إلى المشرعين حصلت عليها الوكالة الاثنين.

وأفادت الرسالة بأن القراصنة اخترقوا مزودا لخدمة الأمن الإلكتروني تابعا لجهة خارجية وتمكنوا من الوصول إلى وثائق غير سرية، ووصفت ذلك بأنه "حادث كبير".

وبعد أن نبهها مزود الأمن الإلكتروني "بيوند ترست"، قالت وزارة الخزانة إنها تعمل مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" لتقييم تأثير الاختراق.

وكان مسؤول أميركي كبير قال قبل أسابيع إن مجموعة قرصنة وتجسس صينية عبر الإنترنت تسمى "سولت تايفون" سرقت "كمية كبيرة" من البيانات التعريفية الوصفية للأميركيين في حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق.

ورفض المسؤول تقديم أرقام محددة، لكنه قال إن وصول الصين إلى البنية التحتية لشبكات الاتصالات الأميركية واسع النطاق، مشيرا إلى أن الاختراق لا يزال قائما.