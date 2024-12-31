مصدر أمني إسرائيلي: ندخل بشكل كامل في حرب مع الحوثيين

نقلت صحيفة التايمز عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدخل الآن بشكل كامل في حرب مع أنصار الله (الحوثيين)، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي انطلقت من اليمن واستهدفت إسرائيل، وما تبع ذلك من هجمات إسرائيلية وأميركية على أنحاء متفرقة من اليمن بما فيها مطار صنعاء الدولي.

ووفقا للصحيفة، فقد أكد المصدر الأمني أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الحوثيين، وتحدث عن "نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل".

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية كشفت قبل أيام أن تل أبيب تستعد لشن عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن قد تستمر عدة أسابيع، بمشاركة من الولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالجماعة وقياداتها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وشنت جماعة أنصار الله سلسلة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل خلال الأيام الماضية كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قواتهم قصفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب ومحطة كهرباء جنوب القدس المحتلة، كما استهدفت بالتزامن مع ذلك حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري أن العملية نُفذت بعدد كبير من المسيّرات والصواريخ أثناء تحضير القوات الأميركية لهجوم جوي كبير على اليمن، مشيرا إلى أن العملية "حققت أهدافها"، وتم إفشال الهجوم الجوي الأميركي الذي كان يحضّر له على اليمن.

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وجاء بيان جماعة الحوثي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مساء أمس الاثنين عن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي، والآخر قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

وكانت جماعة الحوثي قد قصفت السبت الماضي قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 "حقق هدفه بنجاح"، وفق ما قالت الجماعة.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت الضربات الصاروخية من اليمن على إسرائيل، في حين ردت تل أبيب قبل أيام بهجوم جوي -هو الرابع من نوعه- استهدف صنعاء والحديدة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.