إسرائيل تعزز أمن المستوطنات والبنية الحدودية بعد إخفاق 7 أكتوبر

قال إعلام عبري اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بقرار أن تكون هناك قاعدة أو موقع عسكري للجيش الإسرائيلي أمام كل مستوطنة إسرائيلية.

وعلى الجبهة الشمالية، أوضحت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية.

واليوم، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نحو 1000 أسرة من المتضررين وقعوا على عريضة تطالب بلجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 أكتوبر، فيم قالتا القناة 14 إن الجيش جند عشرات المحامين البارزين لتقديم المشورة للضباط في إطار تحقيقات ذلك الهجوم.

ويأتي ذلك مع تركيز إعلام إسرائيلي على ما يراه تأخر حكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط تساؤلات عن أسباب هذا التأخر.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق أن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميار دعت حكومة بنيامين نتنياهو للإسراع في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.

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وكانت تقارير تحدثت آخر الأسبوع الماضي عن اعتزام الجيش تقديم تقرير لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن التحقيقات الجارية حول إخفاقاته في التصدي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل أيام، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أهمية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، وذلك في ظل ما تشهد إسرائيل من خلاف وتصريحات بين المستويين السياسي والأمني حول تحمل المسؤولية عن إخفاق التصدي لهجوم 7 أكتوبر.

فبينما أعلنت شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا "تحملها مسؤولية الفشل"، يصر نتنياهو على نفي تلقيه أي تحذيرات مسبقة من المؤسسة العسكرية بشأن هجوم محتمل من غزة.