عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: ستكون هناك قاعدة أو موقع عسكري أمام كل مستوطنة إسرائيلية
31/12/2024-|آخر تحديث: 31/12/202410:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: تقرر أن تكون هناك قاعدة أو موقع عسكري للجيش الإسرائيلي أمام كل مستوطنة إسرائيلية
عاجل | هيئة البث: الجيش الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر
عاجل | هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة