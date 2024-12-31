عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: ستكون هناك قاعدة أو موقع عسكري أمام كل مستوطنة إسرائيلية

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: تقرر أن تكون هناك قاعدة أو موقع عسكري للجيش الإسرائيلي أمام كل مستوطنة إسرائيلية

عاجل | هيئة البث: الجيش الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر

عاجل | هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية

التفاصيل بعد قليل..