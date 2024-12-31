عاجل | مصادر للجزيرة: القوة العسكرية التابعة لإدارة العمليات العسكرية تنتظر التعليمات من القيادة العامة تجنبا للصدام

عاجل | مصادر للجزيرة: المسلحون في مدينة السويداء يطلبون من قوة إدارة العمليات العسكرية العودة إلى دمشق

عاجل | مصادر للجزيرة: فصائل مسلحة في السويداء تمنع رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المدينة

التفاصيل بعد قليل..