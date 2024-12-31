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عاجل | مصادر للجزيرة: فصائل مسلحة في السويداء تمنع رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المدينة

31/12/2024-|آخر تحديث: 1/1/202512:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | مصادر للجزيرة: القوة العسكرية التابعة لإدارة العمليات العسكرية تنتظر التعليمات من القيادة العامة تجنبا للصدام

عاجل | مصادر للجزيرة: المسلحون في مدينة السويداء يطلبون من قوة إدارة العمليات العسكرية العودة إلى دمشق

عاجل | مصادر للجزيرة: فصائل مسلحة في السويداء تمنع رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المدينة

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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