عاجل | مصادر للجزيرة: فصائل مسلحة في السويداء تمنع رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المدينة
31/12/2024-|آخر تحديث: 1/1/202512:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | مصادر للجزيرة: القوة العسكرية التابعة لإدارة العمليات العسكرية تنتظر التعليمات من القيادة العامة تجنبا للصدام
عاجل | مصادر للجزيرة: المسلحون في مدينة السويداء يطلبون من قوة إدارة العمليات العسكرية العودة إلى دمشق
عاجل | مصادر للجزيرة: فصائل مسلحة في السويداء تمنع رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المدينة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة