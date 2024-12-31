قتيل بحماة وإصابات في تفجير شمالي حلب

أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخر إثر انفجار لغم شمال غربي حماة، في حين أصيب مواطنون بانفجار في مدينة تل رفعت شمالي مدينة حلب شمالي سوريا.

من جانبه، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي أن هناك جرحى جراء انفجار "مجهول السبب" في أحد أسواق تل رفعت بريف حلب الشمالي، فيما قالت مصادر ومنصات سورية إن الانفجار كان بدراجة نارية ملغمة.

انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي, وأنباء تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين pic.twitter.com/D8dUvcgCWU — همام (@HamamIssa7) December 31, 2024

ويأتي ذلك في ظل إعلان إدارة العمليات العسكرية في سوريا توسيع مراكز عملية تسوية أوضاع عناصر النظام السابق في حمص لتسريع تلك العملية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركزي تسوية جديدين لعناصر النظام السابق في منطقة الحديدة والحواش بريف حمص، إلى جانب المراكز الخمسة التي أُعلن عنها سابقا في حمص وريفها من أجل تسريع عمليات التسوية.

كما قال مصدر مسؤول في مراكز التسوية بحمص للجزيرة إن نحو 8 آلاف من عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تمت تسوية أوضاعهم.

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وأضاف المصدر المسؤول أن الإقبال على مركز التسوية كبير، خصوصا في الأحياء التي شهدت اضطرابات خلال الأيام الماضية.

واليوم، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن قيادة شرطة مدينة حلب شمالي سوريا بالعثور على 5 مقابر جماعية في المدينة، في حين أظهرت وثائق رسمية أن الآلاف من ضحايا التعذيب دفنوا في تلك المقابر.

ووفقا لما نقله مراسل الجزيرة عن تلك الوثائق، فقد دفنت 7 آلاف جثة في خان العسل غربي حلب، ومعظمها لمدنيين ماتوا تحت التعذيب.

كما أظهرت الوثائق أن 1500 معتقل ماتوا تحت التعذيب، دفنوا في مقبرة بحلب الجديدة، إلى جانب دفن 1200 معتقل ممن ماتوا تحت التعذيب في مقبرة نقارين بمدينة حلب.

وكانت قناة الجزيرة قد حصلت على صور ومعلومات حصرية تؤكد وجود مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا، حيث استخدم النظام السوري السابق مناطق متفرقة لدفن الضحايا بشكل جماعي.