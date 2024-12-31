غارات مكثفة تستهدف موقعين في صنعاء

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن التحالف الأميركي البريطاني شن سلسلة غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن 10 من الغارات استهدفت مجمع 22 مايو في مديرية الثورة، فيما استهدفت غارتان مجمع العُرضي في العاصمة.

ورصد مراسل الجزيرة في صنعاء محمد العطاب تصاعد أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة.

وقال إن جماعة أنصار الله أشارت سابقا إلى أن مجمع العرضي هو مجمع مهجور، وسبق أن استهدفته الغارات الأميركية والبريطانية.

في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الحالي على اليمن ليس إسرائيليا.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب ومحطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخين باليستيين.

وقالت الجماعة إنها استهدفت في الوقت نفسه حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة (كروز) أثناء "تحضير القوات الأميركية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا".

وأوضح الناطق العسكري باسم الجماعة أن هذه العمليات تأتي ضمن "المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد"، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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وفي الآونة الأخيرة، تكررت الضربات الصاروخية من اليمن على إسرائيل، في حين ردت تل أبيب قبل أيام بهجوم جوي هو الرابع من نوعه استهدف صنعاء والحديدة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع باشرت جماعة أنصار الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.