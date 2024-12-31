اكتشاف 5 مقابر جماعية في حلب وأدلة على دفن آلاف من ضحايا التعذيب

نقل مراسل الجزيرة عن قيادة شرطة مدينة حلب شمالي سوريا أنه تم العثور على 5 مقابر جماعية في المدينة، في حين أظهرت وثائق رسمية أن الآلاف من ضحايا التعذيب دفنوا في تلك المقابر.

ووفقا لما نقله مراسل الجزيرة عن تلك الوثائق، فقد دفنت 7 آلاف جثة في خان العسل غربي حلب، ومعظمها لمدنيين ماتوا تحت التعذيب.

كما أظهرت الوثائق أن 1500 معتقل ماتوا تحت التعذيب، دفنوا في مقبرة حلب الجديدة.

وكذلك، دفن 1200 معتقل ممن ماتوا تحت التعذيب في مقبرة نقارين بمدينة حلب.

"تضم نحو 400 جثة على الأقل".. وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال السورية تعلن اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة #حلب#فيديو pic.twitter.com/JWqR7joxR8 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 31, 2024

وكانت قناة الجزيرة قد حصلت على صور ومعلومات حصرية تؤكد وجود مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا، حيث استخدم النظام السوري السابق مناطق متفرقة لدفن الضحايا بشكل جماعي.

وتضم مدينة القطيفة على بُعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة دمشق، أكبر مقبرة جماعية مكتشفة حتى الآن، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن عدد المدفونين هناك يقدر بعشرات الآلاف.

وفي وقت سابق، قال منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية في تصريحات للجزيرة إنه تم اكتشاف 16 مقبرة حتى الآن في مناطق سورية مختلفة.

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وتؤكد منظمات سورية ودولية أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عذّب وقتل عشرات الآلاف في السجون.

وبعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تصاعدت المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرا في سوريا الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 100 ألف شخص.