الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون وحاملة طائرات أميركية

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن قواتهم قصفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب ومحطة كهرباء جنوب القدس المحتلة، كما استهدفت بالتزامن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.

وقال سريع -في بيان عبر التلفزيون- إن القوات التابعة للجماعة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى بنجاح مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، في حين استهدفت الأخرى بنجاح أيضا محطة كهرباء جنوب القدس المحتلة بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

وأضاف الناطق العسكري أن العمليات تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي البيان نفسه، أفاد سريع بأن العمليتين اللتين استهدفتا مطار بن غورين ومحطة كهرباء جنوب القدس المحتلة تزامنتا مع استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري الحوثي أن العملية نُفذت بعدد كبير من المسيّرات والصواريخ أثناء تحضير القوات الأميركية لهجوم جوي كبير على اليمن.

وتابع أن العملية البحرية حققت أهدافها، وتم إفشال الهجوم الجوي الأميركي الذي كان يحضّر له على اليمن.

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وبحسب تعبير المتحدث اليمني، تأتي هذه العمليات ضمن إطار الدفاع المشروع عن السيادة الوطنية وردع أي اعتداءات.

ويأتي بيان جماعة الحوثي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مساء أمس الاثنين عن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن.

مشاهد هروب المستوطنين في مطار اللد “بن غوريون” وتوقف حركة الملاحة فيه، عقب استهداف القوات المسلحة اليمنية لمدينة تل أبيب المحتلة.#اليمن_تضرب_تل_ابيب pic.twitter.com/y01xm6CbDO — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 30, 2024

ضربة صاروخية جديدة

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي، والآخر قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو لما قالت إنها شظايا أحد الصاروخين بعد سقوطها في مدينة بيت شيمش بمنطقة القدس المحتلة.

وقد دوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هربوا الى الملاجئ.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مؤقتا بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

من جانبها، ذكرت "نجمة داود الحمراء" وقوع إصابتين، إحداهما بحادث سير بعد الهلع الذي أصاب الإسرائيليين جراء إطلاق الصاروخين من اليمن.

وفي الجانب الآخر، فند نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الرواية الإسرائيلية، وأكد أن الصواريخ التي أطلقتها الجماعة "وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض".

بدوره، قال اللواء محمد الصمادي للجزيرة إن "وصول الصواريخ فوق إسرائيل هو نجاح لليمن وفشل لإسرائيل ولمنظومة القبة الحديدية".

وكانت جماعة الحوثي قد قصفت السبت الماضي قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 "حقق هدفه بنجاح"، وفق ما قالت الجماعة.

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وفي الآونة الأخيرة، تكررت الضربات الصاروخية من اليمن على إسرائيل، في حين ردت تل أبيب قبل أيام بهجوم جوي هو الرابع من نوعه استهدف صنعاء والحديدة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.