اعتقال رجل هاجم عدة أشخاص بسكين في برلين

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في برلين، وأوضحت أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شارلوتنبورغ لأن رجلا، حسبما زعم جرح عدة أشخاص ربما بسكين".

وقالت الشرطة إنها تستجوب شهودا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وذكرت تقارير محلية أن عددا من المارة انقضوا على المهاجم وتغلبوا عليه حتى وصول الشرطة.

ولا تزال ألمانيا تعاني من آثار الهجوم المميت الذي وقع في سوق عيد الميلاد هذا الشهر والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في مدينة ماغدبورغ وسط البلاد.