الإدارة السورية الجديدة تؤكد تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

أكدت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم الثلاثاء تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال، وذلك بعد أنباء عن توليه المنصب.

وكان مراسل الجزيرة أكد في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعيين أبو قصرة وزيرا للدفاع.

وقال المراسل إن أبو قصرة شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، مضيفا أنه أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفاد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه من المقرر الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام في المؤتمر الوطني المخطط انعقاده في الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة حل جميع الفصائل العسكرية في المعارضة لدمجها في مؤسسة واحدة تشرف عليها إدارة وزارة الدفاع بالجيش الجديد.

وكانت مصادر في الإدارة السياسية السورية قالت -في وقت سابق للجزيرة- إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستكون مدتها 3 أشهر، وتتضمن ضبط الأمن وتقديم الخدمات وتهيئة الأجواء لحكومة دائمة.