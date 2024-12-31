نتنياهو يغادر المستشفى لإخماد أزمة تهدد ائتلافه

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمغادرة المستشفى -خلافا لتوصيات الأطباء- لحضور تصويت حاسم في الكنيست (البرلمان) اليوم الثلاثاء، حيث دعا أعضاء ائتلافه إلى الكف عن زعزعة استقرار الحكومة وسط خلاف متصاعد بشأن الموازنة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء اليوم إن الكنيست صادق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة "بعد جدل واسع وخلافات كبيرة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه "لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين".

وأضاف أنه يتوقع من "جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم (إيتمار) بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر".

#متابعة_شهاب| لبيد ردًّا على نتنياهو: 2024 انتهى بإحضارك من المستشفى لتنظر إلى بن غفير وهو يسخر منك، ربما كان من الأفضل لك لو صدقت توقعاتي pic.twitter.com/gg4fyPNeP6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 31, 2024

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "في حالة حرب ضد تحديات وجودية"، مشيرا إلى أنه أدار -مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش- الاقتصاد الإسرائيلي "بشكل مسؤول ومهني خلال الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل".

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وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن دعمه لوزير المالية في إدارته للموازنة والاقتصاد مكررا طلبه لأعضاء الائتلاف بدعم الموازنة.

بن غفير يهدد

في المقابل، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن مشروع قانون الموازنة "اعتداء مباشر على الشرطة والحراس ومصلحة السجون وضربة قاسية للأمن".

وذكر بن غفير -الذي يتزعم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- أن سموتريتش -الذي كان سابقا حليفه الوثيق- رفض أي مفاوضات معه بشأن الموازنة "بسبب غروره، رغم مناشدات مقربين من نتنياهو".

وهدد بن غفير و6 من أعضاء حزبه بالتصويت ضد مشروع قانون الموازنة، ما لم يوافق سموتريتش -زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- على تخصيص ميزانية إضافية للشرطة.

وفي ظل تلك التعقيدات، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو اضطر لحضور جلسة الكنيست خلافا لتوصيات الأطباء الذين نصحوه بملازمة السرير، بعدما خضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا أول أمس الأحد، وأعلن أنه سيبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.

وأضاف الموقع أن نتنياهو "شوهد جالسا في مقعده خلال الجلسة العامة للكنيست: لكنه بدا منهكا ومتعبا".

وأشار الموقع إلى أن مشاركة نتنياهو "حاسمة" في جلسة التصويت على مشروع قانون "الأرباح المحتجزة" الذي يتعلق بضرائب تفرضها الحكومة على الشركات.

وتواجه إسرائيل تحديات مالية متزايدة مع استمرار حروبها على عدة جبهات واعتمادها على عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين اضطرت لسحبهم من مختلف القطاعات الاقتصادية.