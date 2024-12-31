صحف عالمية: أطفال غزة يموتون من البرد ونتنياهو مصر على مواصلة القتال

تناولت صحف عالمية تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول مستقبل الحرب، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالشرق الأوسط.

فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وفاة 5 أطفال على الأقل بسبب البرد في غزة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن فصل الشتاء يزيد من معاناة السكان.

وأوضحت أن عشرات الآلاف من النازحين يعيشون في مخيمات متداعية على طول الساحل، حيث تمزقت الخيام بشكل كبير ولم تعد توفر حماية كافية من الرياح العاتية، متوقعة تدهور الوضع مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

بينما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي، حيث أكد أن إسرائيل ستستأنف القتال بعد صفقة الرهائن إن تم التوصل إليها.

وأثارت هذه التصريحات قلقا متزايدا بين أعضاء فريق التفاوض الحاضرين، الذين يرون أن هذا الموقف يعقّد إمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وقف دائم لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن.

هجمات الحوثيين

وأفادت صحيفة غارديان بأن معظم أعضاء مجلس الأمن أدانوا الهجمات الحوثية على إسرائيل، كما انتقد كثيرون التهديد الإسرائيلي للمدنيين اليمنيين جراء الغارات الجوية على محطات الطاقة والموانئ الحيوية لتسليم المساعدات.

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وأضافت أن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة باعتراض السفن التي تحمل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين، فيما ترى الولايات المتحدة وبريطانيا ضرورة إعادة النظر في التفويض الضعيف الحالي لآلية التحقق والتفتيش.

وفي تحليل نشرته صحيفة هآرتس، اعتبر الكاتب بن سامويلز أن عام 2024 كان عام الفرص الضائعة للرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته، حيث فشل في محاسبة إسرائيل وإنهاء الحرب ومنع الجوع في غزة، كما سمح لنتنياهو بتصعيد خطابه المزدوج.

وخلص الكاتب في تحليله إلى أن تصرفات بايدن لا تشير إلى أنه ترك ذكرى طيبة بشأن قطاع غزة.

وفي موقع ذا هيل، كتب جون هوفمان مقالا أكد فيه فشل سياسة الضغط القصوى الأميركية على إيران، مقترحا أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للرئيس المنتخب دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع طهران وتخفيف التوتر معها، لتجنب نشوب حرب كارثية جديدة في الشرق الأوسط.

أما صحيفة وول ستريت جورنال، فتناولت خبر تعيين الحكومة السورية الجديدة لميساء صابرين كأول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي.

ونقلت عن ديانا رايس من مشروع سوريا في المجلس الأطلسي للأبحاث قولها إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو حوكمة أكثر شمولا، ويظهر أن السلطات الجديدة تعطي الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي والتعافي.