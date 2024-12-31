سرايا القدس تنشر صورا لعملية قصف تل أبيب والقدس المحتلة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا تظهر قصف مقاتليها تل أبيب ومدينة القدس المحتلة ردا على العدوان الإسرائيلي واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأظهر الفيديو قيام القوة الصاروخية التابعة لسرايا القدس بفتح فوهات 3 أنفاق كانت تضم 3 صواريخ بدا أنها مخزنة فيها منذ فترة.

وأمس الاثنين، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة وسديروت ومستوطنات غلاف غزة خلال اليومين السابقين.

وقالت السرايا إن القصف تم من شمال قطاع غزة، وإنه "رد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك".

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأنوار اليهودي (الحانوكا باللغة العبرية).

وجرى الاقتحام تحت حماية قوات الاحتلال، وهو ما وصفته المقاومة بالتصعيد الخطير والاستفزاز المتعمد لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من غزة، مشيرة إلى أنه لم يدخل أراضي إسرائيل، فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في إيريز بغلاف غزة خشية سقوط صواريخ.