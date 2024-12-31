شي وكيم يراسلان بوتين ويصفانه بأفضل صديق

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ والكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالتين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العام الجديد، وصفاه فيهما بالصديق الأفضل، وأكد القادة الثلاثة على متانه العلاقات بين دولهم.

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية اليوم الثلاثاء إن شي كتب في رسالة لبوتين أن الصين ستظل ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين.

وأضاف "في مواجهة تغيرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار قدما ويدا بيد على طول المسار الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وتربط بين الزعيمين علاقة شخصية متينة، حيث وصف الرئيس الصيني نظيره الروسي بأنه "أفضل صديق" بينما أعرب بوتين عن اعتزازه بـ"شريكه الموثوق".

وأشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

وتعد الصين شريكا إستراتيجيا لروسيا، وحثت القوى الغربية بكين مرارا على عدم دعم موسكو في حربها المستمرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

"الصديق الأعز"

من جهته، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العام الجديد وصفه فيها بأنه "الصديق والرفيق الأعز".

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن كيم أعرب عن استعداده لتصميم مشاريع جديدة والدفع بها قدما تعزيزا للعلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن أمله بأن يكون عام 2025 هو العام "الذي يهزم فيه الجيش والشعب الروسيان النازية الجديدة ويحققان نصرا عظيما".

وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية ذكرت يوم الجمعة الماضي أن بوتين بعث برسالة مماثلة إلى كيم أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن بوتين وكيم وقعا العام الماضي في بيونغ يانغ اتفاقية للدفاع المشترك تلزم الطرفين بتقديم الدعم العسكري الفوري للطرف الآخر إن تعرض للغزو.

وقالت دول غربية إن كوريا الشمالية أرسلت ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إلى روسيا لدعمها في حربها مع أوكرانيا، وأكدت كييف أن القوات الكورية الشمالية تقاتل في مقاطعة كورسك (غربي روسيا) -التي تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها منذ أغسطس/آب الماضي- وتكبدت آلاف القتلى والجرحى.

وعبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا عن قلقهم من توطد العلاقات بين كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، مشيرة إلى أن الدول الأربع تتعاون عسكريا فيما بينها.