خبير عسكري: صواريخ الحوثيين تكشف عجزا كبيرا في الدفاعات الإسرائيلية

كشفت الصورايخ التي تطلقها جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اليمن باتجاه إسرائيل فشل منظومة الدفاع الجوي المتطورة التي تملكها تل أبيب في التعامل مع هذه الهجمات، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا.

ويعكس هذا الفشل وجود قصور في منظومات الدفاع الجوية ومنظومة "ثاد" الأميركية كونها مجهزة للتعامل مع هذه الصواريخ واعتراضها قبل وصولها إلى إسرائيل، وهو ما لم يحدث في العديد من الهجمات، بحسب حنا.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون مساء الاثنين، وقالت إن أحدهما تم اعتراضه داخل الأجواء الإسرائيلية، وهو ما نفاه نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين الذي أكد وصول الصاروخين إلى سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض.

وقال حنا إن صواريخ الحوثيين ربما تم تزويدها بتقنيات جديدة جعلتها قادرة على اختراق منظومات الدفاع الجوي التي تواجه أيضا مشكلة في التعامل مع الطائرات المسيرة.

إسرائيل تواجه مشكلة

وأشار الخبير العسكري إلى أن اليمن أصبح جبهة أساسية في الوقت الراهن إلى جانب قطاع غزة، قائلا إن الضربات التي تنفذها إسرائيل لن تمنع الحوثيين من مواصلة إطلاق الصواريخ.

وتواجه إسرائيل مشكلة مع الحوثيين تتمثل في بعد المسافة ونقص المعلومات الاستخبارية، وهو ما يجعلها بحاجة لتعاون أميركي كبير للتغلب على عقبة بعد المسافة، برأي حنا.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الملاحة توقفت في مطار بن غوريون وتم توجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق الصاروخين من اليمن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون قلب إسرائيل، فقد تمكنوا من ضرب تل أبيب بصواريخ ومسيرات خلال الفترة الماضية، وهو ما رد عليه جيش الاحتلال بشن غارات على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.