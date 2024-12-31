بشار الأسد شخصية عام 2024 في مجال الجريمة والفساد

أعلن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (أو سي سي آر بي) اختيار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد كـ"شخصية العام" لعام 2024 في مجال الجريمة والفساد.

وتُمنح هذه الجائزة منذ عام 2012 للشخصيات التي أحدثت أكبر قدر من الخراب العالمي من خلال الفساد والجريمة المنظمة، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحافة.

وعُرف نظام الأسد بفرض السيطرة المركزية وقمع المعارضة باستخدام جهاز أمني قوي. واتُهمت قواته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت:

التعذيب في السجون والمعتقلات.

القتل الجماعي بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون.

استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

تنفيذ اعتقالات جماعية واسعة النطاق.

استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية بشكل مباشر.

الفساد والجريمة: تمويل الاستبداد

استند تمويل نظام الأسد إلى نشاطات إجرامية واسعة النطاق مثل إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون، حيث قاد الأسد شبكة دولية لإنتاج وتهريب الكبتاغون الذي أصبح مصدر دخل رئيسيا للنظام بمليارات الدولارات سنويا.

كما تورط نظام الأسد في تهريب البشر والسجائر وسرقة الآثار وتجارة الأسلحة. وحققت هذه الأنشطة مليارات الدولارات التي استخدمت للحفاظ على حكمه الاستبدادي، مع نشر العنف والجريمة في المنطقة.

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بدورها، أكدت علياء إبراهيم، الشريكة المؤسسة لموقع "دراج دوت كوم" وعضو لجنة التحكيم، أن بشار الأسد تسبب في دمار سياسي واقتصادي واجتماعي واسع النطاق. وقالت، "الأضرار التي ألحقها نظام الأسد بسوريا والمنطقة ستحتاج إلى عقود من الجهد لتجاوزها. أدخل أبعادا لا يمكن تصورها من الجريمة والفساد، مما دمر حياة الملايين".

جائزة "إنجازات العمر غير المحققة"

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة بعنوان "إنجازات العمر غير المحققة" لرئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو.

وتولى أوبيانغ السلطة بانقلاب عام 1979 ضد عمه، واستمر في الحكم لعقود عبر قمع المعارضين بشدة. واتُهم نظامه بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، ليصبح بذلك أحد أطول الحكام الديكتاتوريين في العالم وأكثرهم قمعا.

ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (أو سي سي آر بي) هو مؤسسة دولية تسعى إلى فضح شبكات الجريمة المنظمة والفساد عبر تقارير استقصائية. وتقدم جائزة "شخصية العام" سنويا كشكل من أشكال الإدانة الرمزية للشخصيات التي أحدثت أضرارا جسيمة في العالم من خلال أفعالها الإجرامية.