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"بتخلصوا من سوريا بتساندوا فلسطين" وصية والدة "بلبل الثورة"

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عمر زقزوق
31/12/2024-|آخر تحديث: 31/12/202412:54 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

هل تعلمون أين ولماذا خرجت هذه الجموع بمدينة حمص في استقبال مهيب من أجل "أم شهيد الحرية" ومنشد الثورة السورية عبد الباسط الساروت أو كما يعرفه السوريون "بلبل الثورة".

وقد انتشرت مقاطع فيديو تظهر استقبال أهالي حمص خنساءهم استقبالا حاشدا وخالدا يليق لمن يطلقون عليها أم الشهداء والأبطال ووالدة الأيقونة الثورية عبد الباسط الساروت، وهم يهتفون "أم الشهيد نحن ولادك".

وفي كلمتها أمام الجماهير، أوصت والدة الساروت بفلسطين بالقول "بتخلصوا من سوريا.. بتساندوا فلسطين".

وأضافت أنها عادت إلى حمص من أجل "البحث" عن قبور أولادها وإخوتها الذين استشهدوا خلال الثورة السورية.

وقال مغردون إن كلمات ووصية والدة الساروت عن فلسطين "نبض الشعب السوري الحر".

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وعلق آخرون على مشهد استقبال أهالي حمص لأم الساروت بالقول "بأوّل الثّورة كانت المظاهرات بقيادة الشّهيد البطل عبد الباسط السّاروت تمرّ من حارتنا ولهلّأ بتذكّر كان يوقّف قدّام كلّ بيت شهيد ويهتف: أمّ الشّهيد نحنا ولادك، اليوم حمص كلّها عم تهتف هالهتاف كرماله أمام أمه".

والساروت كان لاعبا لكرة القدم في منتخب سوريا للشباب، وانضم إلى الثورة منذ بدايتها، وعرف بتصدره المظاهرات وهتافاته وأهازيجه وأناشيده، وأسس كتيبة "شهداء البياضة" وقاتل ضد نظام بشار الأسد، وشهد حصار حمص، وأصيب مرات عدة، وهجّر إلى الشمال وبقي على الجبهات إلى أن أصيب وقتل يوم 8 يونيو/حزيران 2019.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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