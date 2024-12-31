الشرع يستقبل المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء، عبد الله الدردري مساعد الأمين العام المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولم تقدم وكالة الأنباء السورية الرسمية التي نشرت الخبر على صفحتها بمنصة "إكس"، مزيدا من التفاصيل حول اللقاء.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي مع السيد عبدالله الدردري مساعد الأمين العام والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.#سانا سوريا pic.twitter.com/RgjUlM1nYW — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 31, 2024

بدورها، تشير وكالة الأناضول إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات تُجريها وفود عربية وغربية وإقليمية إلى العاصمة السورية، للقاء مسؤولي الإدارة الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني استقبل اليوم القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق.

وأكد الشيباني خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفتح صفحة جديدة معه.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى أبرزها حلب وحماة وحمص، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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وفي اليوم التالي، أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.