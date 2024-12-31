الحوثيون يقصفون إسرائيل بصاروخين وتل أبيب تدعي اعتراضهما

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الاثنين- إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما أجواء إسرائيل، بينما دوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو لما قالت إنها شظايا الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن بعد سقوطها في مدينة بيت شيمش في منطقة القدس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مؤقتا، بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

وفي السياق ذاته، فند نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله نصر الدين عامر، الرواية الإسرائيلية وأكد أن الصواريخ التي أطلقتها الجماعة "وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض"، وأكد عامر "أن عمليات الجماعة مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة" مشددا على أن "عمق العدو وجبهته الداخلية لن يأمنا ما لم تأمن غزة".

بدوره، قال اللواء محمد الصمادي للجزيرة إن "وصول الصواريخ فوق إسرائيل هو نجاح لليمن وفشل لإسرائيل ولمنظومة القبة الحديدية".

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إصابات

من جانبها، ذكرت نجمة داود الحمراء وقوع إصابتين إحداهما بحادث سير بعد الهلع الذي أصاب الإسرائيليين جراء إطلاق الصاروخين من اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد قصفت -يوم السبت الماضي- قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 "حقق هدفه بنجاح"، وفق ما قالت الجماعة.

وذكرت الجماعة أنها نفذت 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل إسنادا لغزة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى السبت الماضي.

في المقابل، شنت إسرائيل، منذ بداية حرب الإبادة في غزة، 4 هجمات جوية على أهداف في اليمن، كان آخرها مساء الخميس الماضي على مطار صنعاء الدولي، وموانئ الحديدة غربي البلاد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلا عن خسائر مادية.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.