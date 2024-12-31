الاحتلال ينقل لواء ناحال من رفح إلى بيت حانون

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن قوات لواء ناحال أنهت مهمتها في رفح جنوبي قطاع غزة وسلّمت المهام إلى قوات اللواء 4 الاحتياطي أو ما يعرف باسم اللواء كيرياتي.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن قوات لواء ناحال ستنتقل لتنفيذ مهمة في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد 7 أشهر من القتال في رفح.

وقال الجيش إن قواته خاضت "15 عملية عسكرية في رفح على مدار الأشهر الماضية عثرت خلالها على الكثير من الوسائل القتالية ودمرت آلاف البنى التحتية الإرهابية"، وفق زعمه.

يأتي ذلك في ظل العملية الإسرائيلية المستمرة في شمال قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بغرض تهجير السكان تنفيذا لما بات يعرف باسم "خطة الجنرالات".

يذكر أن لواء ناحال يعد من الألوية البارزة بالعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان الاحتلال قرر إبقاءه في خان يونس جنوبي القطاع رغم الانسحاب منها في أبريل/نيسان الماضي، وذلك بهدف منع السكان من العودة إلى الشمال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن انسحاب اللواء كيرياتي من جنوب قطاع غزة في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن خاض جنوده معارك شديدة مع المقاومة في المناطق الشمالية والشرقية لمدينة خان يونس.