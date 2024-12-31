إسرائيل قتلت 13 ألف طالب فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 13 ألف طالب من مدارس وجامعات قطاع غزة والضفة الغربية، وأصاب أكثر من 21 ألفا آخرين خلال حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة الفلسطينية -في بيان- أن عدد الطلاب الذين استشهدوا في غزة بلغ 12 ألفا، في حين استشهد 120 طالبا بالضفة.

وتابعت أن عدد الطلاب المصابين في غزة بلغ 21 ألفا، في حين أصيب 655 طالبا واعتقل 548 آخرون بالضفة.

كما استشهد 630 وأصيب 3865 من الكوادر التعليمية واعتقل 185 في الضفة الغربية، بحسب البيانات نفسها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 788 ألف طالب وطالبة لا يزالون محرومين من دراستهم في المدارس والجامعات بقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية، أفادت الوزارة بتعرض 425 مدرسة حكومية وجامعة ومنشآت تابعة لها، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقصف والتخريب، مما أدى إلى تدمير 77 منها بالكامل وتضرر 171 أخرى بشكل كبير.

كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، وفق البيان نفسه.