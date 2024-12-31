أكسيوس: واشنطن تبلغ الشيباني بقلقها إزاء وضع الأقليات في سوريا

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية أسعد حسن الشيباني، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.

وقال مسؤول في واشنطن للموقع إن المبعوث الأميركي دانيال روبنشتاين زار دمشق -يوم الأحد- والتقى وزير الخارجية السوري وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.

في المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

كما نقل الموقع عن المصدر نفسه أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام أحمد الشرع يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.