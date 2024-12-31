أردوغان: سنقدم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا في المرحلة المقبلة.

وفي رسالة مصورة بمناسبة حلول العام الجديد، عبر أردوغان عن أمله في أن تأتي الإدارة الجديدة في سوريا بكل خير لبلادها.

ووعد بأن تتخذ تركيا تدابير سيكون من شأنها تسهيل عودة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم.

وتحدث الرئيس التركي عن اعتزام أنقرة اتخاذ ما وصفها بخطوات حاسمة في الفترة المقبلة لتحقيق رؤيتها المتعلقة بتركيا ومنطقة خالية من الإرهاب.

وكانت تركيا من بين أولى الدول التي أرسلت وفودا إلى دمشق للقاء الإدارة الجديدة، وتعهدت بدعم سوريا الجديدة على كل الأصعدة.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أمس الاثنين أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلادهم من تركيا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تجاوز 35 ألفا.

وفي نفس الرسالة الني نشرها بمناسبة العام الجديد، تطرق الرئيس التركي إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا مكثفة لإنهاء المجازر المتواصلة منذ 15 شهرا في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

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وفي وقت سابق، ندد الرئيس التركي بصمت المجتمع الدولي على ما وصفها بالإبادة الجماعية في غزة، وقال إن القادة الإسرائيليين سيحاسَبون على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني.