توفي اليوم الاثنين سادس طفل في غزة، نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه النازحون في الخيام، وهو توأم الطفل الذي فارق الحياة أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرضيع علي البطران، الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا، استشهد صباح اليوم، وهو توأم الطفل جمعة الذي رحل أمس الأحد بسبب البرد في خيمة بـ"دير البلح"، وسط القطاع.

وعلى مدى الأيام السابقة، وُثّق استشهاد 4 أطفال حديثي الولادة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد، في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب المصادر المحلية، تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ451 على التوالي، شن مئات الغارات برا وبحرا وجوا، وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي -نتيجة الحصار- ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 45 ألفا و514 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، كما أصابت أكثر من 108 آلاف و189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.