وزير الصحة اليمني للجزيرة نت: 30 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا

تعز- كشف وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الاثنين، أن السلطات ترصد سنويا 30 ألف حالة إصابة بمرض السرطان في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية من هذا المرض الخبيث.

وقال بحيبح، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن انتشار السرطان وصل إلى مستويات كبيرة في اليمن، ما أدى إلى خلق انعكاسات سلبية على واقع القطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة بفعل تداعيات الحرب، موضحا أن ارتفاع عدد الإصابات بالمرض يستلزم وضع إستراتيجية لمكافحته.

وتحقيقا لذلك، أفاد الوزير اليمني بأنه جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، الإشهار الرسمي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان للأعوام 2025-2030، والتي تتضمن عددا من الموضوعات المتصلة بانتشار السرطان ووضعه الراهن في اليمن، والإجراءات ذات الأولوية الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن بحيبح أن وزارة الصحة ستدشن عددا من المشاريع التطويرية لمكافحة المرض في عدن وعدد من المحافظات، مشددا على ضرورة التكامل مع مختلف المحافظات لإيجاد مراكز علاجية لمرضى السرطان.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإدخال عدد من اللقاحات المهمة المانعة لانتشار الأمراض، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الجوانب الوقائية لتقليل نسبة الإصابة بالسرطان، وتوفير المراكز العلاجية بهدف تحقيق جزء من الطموح المنشود.

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يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور حاد جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين منذ نهاية عام 2014، ما أدى إلى إغلاق العديد من المرافق الطبية وانتشار الأمراض والأوبئة.