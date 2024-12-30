هآرتس: إغلاق "كمال عدوان" خطوة في إستراتيجية الجيش لإخلاء شمال غزة

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إغلاق مستشفى "كمال عدوان" يعد جزءا من إستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بالكامل من المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أنه لن يسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان. كما أشارت إلى أن الجيش قام -خلال عملياته في جباليا– بقطع الاتصال بين مدينة غزة ومنطقة شمال القطاع.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من نفي الجيش ارتباطه بما يُعرف بـ"خطة الجنرالات"، فإن الواقع يظهر تنفيذ أجزاء منها بالفعل.

وتنص "خطة الجنرالات" على إخلاء شمال قطاع غزة قسرا من الفلسطينيين، قبل حصاره ووضع المسلحين فيه تحت خيار الموت أو الاستسلام، وصاحبها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية في منطقة مستشفى كمال عدوان ومحيطه، أخلى على إثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى فيه قسريا.

كما اعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى ومدير المستشفى حسام أبو صفية وأحرق أجزاء واسعة من مبانيه رغم وجود عدد من الكادر الطبي والمرضى داخلها، وفق بيان لوزارة الصحة في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​