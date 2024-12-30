نتنياهو يجري عملية جراحية وينقل لوحدة رعاية محمية تحت الأرض

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حالة جيدة وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية "ناجحة" في البروستاتا.

وأضاف المكتب في بيان الأحد: "نُقل رئيس الوزراء الآن إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض. ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة".

من جهته، قال مركز هداسا الطبي -في بيان- "لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة. تم نقله إلى وحدة الإنعاش، وسيبقى تحت المراقبة الأيام المقبلة".

وكان مكتب نتنياهو أعلن أول أمس السبت تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا.

وفي مارس/آذار الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لرتق فتق، وفي يوليو/تموز العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.