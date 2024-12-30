مصرع 71 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر في جنوب إثيوبيا

قتل عشرات الأشخاص جراء سقوط شاحنة محملة بالركاب في نهر بجنوب إثيوبيا.

وقال ووسينيله سيميون، المتحدث باسم سلطات إقليم سيداما في جنوب إثيوبيا، إن 71 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد، منهم 68 رجلا و3 نساء، بسبب الحادثة.

وأضاف سيميون أن الشاحنة سقطت في نهر أثناء مرورها بطريق به العديد من المنحنيات، وأنها كانت محملة بأكثر من حمولتها، مما تسبب على الأرجح في الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية أن الركاب كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث، وأن بعض العائلات فقدت العديد من أفرادها.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا، معظمهم طلاب، حتفهم في عام 2018 عندما سقطت حافلة في واد في شمال إثيوبيا الجبلي.